Политолог оценил призывы сотрудников ФБК ввести санкции против России

Сотрудники ФБК (признан Минюстом РФ иностранным агентом) призывая ввести санкции против России выполняют задачу, поставленную западными покровителями. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он отметил в разговоре с телеканалом РЕН ТВ, что в данном случае ставка на ситуацию с Навальным сделана для того, чтобы остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2».

«Дальше их задача сформировать соответствующую повестку дня, информационную волну, навязать определенное поведение, определенный образ мысли союзникам Польши по ЕС. Сделать ситуацию невведения санкций против России уже нерукопожатной для всех остальных дипломатов Европейского союза. Эту задачу они и решают», — сказал политолог.

Он убежден, что деятельность представителей ФБК оплачивают из-за рубежа и таким образом они не действуют самостоятельно, а проводят определенную политику в интересах тех, кто их финансирует.

Солонников добавил, что если Вашингтон добьется закрытия «Северного потока-2», то получит возможность продавать в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а на вырученные средства финансировать ФБК и оплачивать несанкционированные акции.

Ранее в этот же день в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

В частности, Ашурков призвал к индивидуальным санкциями против российских чиновников, крупных бизнесменов и представителей прессы. Он направил список из 35 человек президенту Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров является агрессивным и неправовым наступлением на Россию.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Спустя несколько дней в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционное давление США из-за ситуации Навальным с неприемлемо для отношений двух государств.