Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Бэкстрем

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Ральф Бэкстрем скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается в понедельник, 8 февраля, на сайте клуба Canadiens de Montréal за который он, в частности, выступал.

Причина смерти не уточняется.

Бэкстрем отыграл 1032 матча в НХЛ, в том числе 844 — за канадцев. Шесть раз участвовал в Матче Звезд Национальной хоккейной лиги и столько же раз становился обладателем Кубка Стэнли.

После успешной карьеры в лиге он присоединился к Всемирной хоккейной ассоциации (WHA). В 1974 году хоккеист в составе своей сборной сыграл в Суперсерии Канада–СССР, в общей сложности забросив в ворота советской команды пять шайб и сделав три голевые передачи.

Затем стал спортивным тренером команды из США Denver Pioneers, которая выигрывала с 1981 по 1990 годы. Позже основал свою команду Colorado Eagles, которая под его руководством вышла в плей-офф в первом сезоне и выиграла чемпионат Канадской хоккейной лиги во втором сезоне 2004–2005 годов.