Минпромторг предложил дату начала эксперимента по маркировке БАДов

Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) к пище с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен 8 февраля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище», — говорится в документе.

До 15 июля 2021 года предлагается разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента. Участие в нем будет на добровольной основе.

Отмечается, что Центр развития перспективных технологий будет осуществлять функции оператора информационной системы при проведении данного эксперимента.

Публичные обсуждения проекта постановления продлятся до 22 февраля.

В январе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Министерство промышленности и торговли России пока не рассматривает вопрос маркировки крепкого алкоголя в России.

В декабре 2020 года правительство России утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочной продукции. Она начнется с 1 июня 2021 года. Первыми будут маркировать сыр и мороженое.