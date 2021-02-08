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Тарасов и Кокляев провели дуэль взглядов

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Спортивный блогер Артем Тарасов и пауэрлифтер Михаил Кокляев 8 февраля провели дуэль взглядов после пресс-конференции в МИЦ «Известия», посвященной турниру «Короли ринга».

Затем оба бойца пожали друг другу руки. Тарасов и Кокляев пообещали зрителям устроить хороший бой.

Ранее в этот же день Тарасов выразил уверенность, что самым непредсказуемым боем турнира будет именно его поединок с Кокляевым.

В январе Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде», и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически. Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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