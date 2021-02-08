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Глава Российской академии образования Зинченко покинул свой пост

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Юрий Зинченко покинул должность президента ФГБУ «Российская академия образования». Об этом говорится в сообщении главы РАО членам академии в понедельник, 8 февраля.

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К публикации приложено соответствующее распоряжение правительства России от 6 февраля, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Зинченко объяснил свою отставку тем, что ему необходимо продолжить научно-исследовательскую деятельность, которая потребует от него «еще больше времени, сил и внимания, чем прежде».

«В связи с этим прошу с пониманием принять мое непростое решение оставить административную работу на посту президента РАО и сосредоточиться на научно-исследовательской и преподавательской деятельности в Московском университете, Российском психологическом обществе, Психологическом институте РАО …, оставаясь при этом активным членом нашей академической корпорации», — сообщил он.

Врио главы РАО назначен ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский.

«Возложить временное исполнение обязанностей президента Российской академии образования на вице-президента Российской академии образования Галажинского Эдуарда Владимировича», — отмечается в распоряжении кабмина от 6 февраля.

Зинченко — доктор психологических наук, профессор. Возглавил РАО в 2018 году. Член-корреспондент академии с декабря 2009 года, академик РАО с апреля 2014-го. Состоит в Отделении психологии и возрастной физиологии.

Занимается в том числе психологией безопасности, этикой психологических исследований, развитием высшего психологического образования.

Галажинский до назначения являлся вице-президентом РАО. Он возглавил ТГУ в 2013 году, в котором работает с 1988 года. Доктор психологических наук, профессор; член президиума Российского психологического общества; член комиссии по образованию комитета по образованию, науке и культуре Законодательной думы Томской области.

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