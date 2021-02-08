Суд арестовал подозреваемых в убийстве бывшего главы села в Дагестане

Суд в Махачкале арестовал подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули в Дагестане Абакара Капланова. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Суд отправил сотрудников Росгвардии братьев Салмана и Сулеймана Курбановых в СИЗО до 5 апреля.

На судебном заседании один из братьев признал вину в убийстве. При этом подозреваемый утверждает, что за несколько часов до инцидента Капланов якобы угрожал ему.

Речь идет об инциденте, в ходе которого был застрелен бывший глава села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов. Его убили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По данным МВД, у погибшего была «давняя вражда» с двумя росгвардейцами-односельчанами из-за спорного земельного участка.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ троюродный брат убитого Рамазан Султанов рассказал, что в Капланова выпустили 38 пуль. Произошедшее он связал с земельным спором.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование убийства Капланова, пишет «Газета.ру».