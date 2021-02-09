Хранитель времени: умер фотожурналист Николай Рахманов

8 февраля ушел из жизни Николай Рахманов, классик искусства фотографии, в своих работах запечатлевший яркие и рядовые моменты истории страны в ХХ столетии. Его называли выдающимся летописцем Москвы. Рахманов выпустил более 90 фотоальбомов, получил множество престижных международных наград и премий. В 1960-х мэтр работал в газете «Неделя», иллюстрированном приложении к «Известиям», и мы отдаем дань памяти большому художнику, публикуя некоторые из его лучших снимков