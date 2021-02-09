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Хранитель времени: умер фотожурналист Николай Рахманов

Классик отечественной фотографии скончался на 89-м году жизни
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Работа 1 августа 1961 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
8 февраля ушел из жизни Николай Рахманов, классик искусства фотографии, в своих работах запечатлевший яркие и рядовые моменты истории страны в ХХ столетии. Его называли выдающимся летописцем Москвы. Рахманов выпустил более 90 фотоальбомов, получил множество престижных международных наград и премий. В 1960-х мэтр работал в газете «Неделя», иллюстрированном приложении к «Известиям», и мы отдаем дань памяти большому художнику, публикуя некоторые из его лучших снимков
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Работа 1 февраля 1963 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
В лаборатории сверхвысоковольтной электронной микроскопии и электронографии Института радиационной и физико-химической биологии Академии наук СССР
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Работа 20 февраля 1963 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Конструкторское бюро Горьковского автомобильного завода (ГАЗ)
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Работа 1 мая 1963 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Новорожденные в родильном доме
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Работа 1 ноября 1963 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Хирург Московского медицинского института имени Склифосовского Николай Беляев во время операции
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Работа 30 ноября 1964 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Таллинский трубочист Эгон Кягого, один из последних мастеров своей профессии
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Работа 01 июня 1965 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Сварщик за работой на московской стройке
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Работа 26 сентября 1965
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Миниатюра из орехов, желудей и березовой коры «Рыбацкая мечта и... действительность»
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Работа 1 октября 1965 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Машинный зал станции Московского водопровода (ныне «Мосводоканал»)
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Работа 1 июня 1966 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Медвежонок Топка на капитанском мостике круизного лайнера «Александр Пушкин»
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Работа 1 мая 1973 года
Фото: РИА Новости/Николай Рахманов
Юные москвички в песочнице
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