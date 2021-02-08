Во Франции три человека пострадали при жесткой посадке самолета

Самолет Embraer Phenom 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во французском аэропорту Ле-Бурже. Три человека пострадали. Об этом Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) сообщило в Twitter в понедельник, 8 февраля.

В результате инцидента самолет загорелся, передает RT.

На место происшествия прибыли пять представителей бюро для расследования.

Накануне сообщалось, что мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолета в центральной части Испании. Погибли 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.