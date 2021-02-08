Последствия схода лавины ликвидировали на Колыме

В районе 230-го километра автодороги Герба–Омсукчан (район перевала Капрановский) на дорожное полотно сошла лавина. Подрядная организация приняла меры по обеспечению проезда.

Нужно было расчистить около 40 м из 200 м, которые подверглись завалу. Работали два бульдозера, ротор, фронтальный погрузчик и автогрейдер. К 20 часам 8 февраля дорожники планировали обеспечить проезд, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области.

Ранее следователи начали проверку по факту гибели 20-летнего лыжника в горах в Сочи. Тело молодого человека нашли в обрыве в районе ручья Торчевского, менее чем в 1 км от зоны катания лыжников. Погибшего из обрыва подняли спасатели.