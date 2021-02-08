В Нижегородской области 20 человек пострадали от аномальных морозов

За неделю в Нижегородской области зарегистрировали 20 случаев обморожения граждан. 11 человек были госпитализированы.

По данным специалистов, среди пострадавших несовершеннолетних не было. Кроме того, в регионе не зарегистрированы летальные случаи от обморожения. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

По данным Минздрава региона, из-за падений на скользкой дороге получили травмы 357 человек, в том числе 43 ребенка.

По данным синоптиков, 5 и 6 февраля в Нижегородскую область пришел холодный атмосферный фронт. В регионе похолодало до –25 градусов.