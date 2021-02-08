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Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге стабилизировалась. Об этом губернатор города Александр Беглов заявил в понедельник, 8 февраля, в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

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«Начинаем возвращать больницы к плановой работе. Это не произойдет мгновенно — требуется самая тщательная дезинфекция. Также нужно еще раз протестировать врачей и весь персонал», — сказал он.

По данным на 8 февраля, в России за сутки выявлено 15 916 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает RT. Больше всего положительных тестов на наличие инфекции за минувшие сутки было сдано в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912).

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 983 197 случаев COVID-19.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне смогут встретить август «с открытым забралом», так как к этому времени иммунитет к заболеванию как естественным, так и искусственным путем должен сформироваться примерно у 60% населения, передает НСН.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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