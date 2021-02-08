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Общество
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
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Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

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«Ефремов сообщил наблюдателям, посетившим его в столичном СИЗО «Водник», что он подал кассационную жалобу на свой приговор», — цитирует его ТАСС.

На прошлой неделе адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что Ефремова увезли из колонии, а 5 февраля стало известно, что артист был этапирован в столичное СИЗО для участия в следственных действиях.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиям» указал, что Ефремов был вызван в Москву для участия в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями на процессе о ДТП.

По его словам, было возбуждено уголовное дело, по которому проходят три свидетеля, бывший защитник артиста Эльман Пашаев и сам Ефремов.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Помимо этого, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям Захарова. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.

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