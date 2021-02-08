Дело возбудили по факту гибели рабочего на стройке в Набережных Челнах

Следственный комитета Татарстана возбудил уголовное дело по факту гибели 58-летнего рабочего в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 6 февраля, на стройплощадке на улице Беляева. По данным СК, двое мужчин 26 и 58 лет поднимались в самодельной люльке, представлявшей собой металлическую решетку и деревянный поддон. На высоте нескольких метров подъемник опрокинулся, оба рабочих выпали, пишет InKazan.ru.

Оба мужчины получили различные травмы. Старший скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу, младший госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

В пресс-службе республиканской прокуратуры отмечают, что на месте происшествия побывал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Надзорное ведомство взяло расследование дело под свой контроль.

Ранее в феврале сообщалось о гибели 43-летнего рабочего на стройке в Тверской области. Он находился внутри грузовой клети вместе со стройматериалами, когда та рухнула с восьмого этажа.