Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидер оппозиции объяснил отказ Украины от «Спутника V» страхом Зеленского
Экономика
Правительство утвердило гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень
Общество
В России каждый третий опрошенный заявил о желании работать на частичной удаленке
Мир
В Польше обсудили предложенные сотрудниками ФБК санкции против России
Мир
Захарова назвала необоснованной высылку дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши
Мир
Духовный лидер Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Мосгорсуд сократил арест главного редактора «Медиазоны» до 15 суток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд сократил с 25 до 15 суток срок административного ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда 8 февраля.

Соответствующее решение было принято судом после рассмотрения жалобы адвоката на постановление Тверского суда столицы об аресте Смирнова.

Смирнов рассказал «Известиям» подробности содержания под арестом, назвав условия обычными тюремными. По его словам, информация об отсутствии матрасов не соответствует действительности, их не было первые несколько часов, но потом их выдали. Он также напомнил, что содержится в спецприемнике не для задержанных, а для мигрантов и камеры, по его словам, там маленькие.

Тверской районный суд арестовал журналиста 3 февраля. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга»).

По информации телеканала РЕН ТВ, Смирнов был задержан за призывы к участию в несанкционированных акциях, которые он распространял в социальных сетях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что в Кремле не станут обсуждать судебное решение об аресте Смирнова.

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции. В МВД РФ призывали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

В свою очередь, Песков обратил внимание на то, что прошедшие незаконные и несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021