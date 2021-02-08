Мосгорсуд сократил арест главного редактора «Медиазоны» до 15 суток

Московский городской суд сократил с 25 до 15 суток срок административного ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда 8 февраля.

Соответствующее решение было принято судом после рассмотрения жалобы адвоката на постановление Тверского суда столицы об аресте Смирнова.

Смирнов рассказал «Известиям» подробности содержания под арестом, назвав условия обычными тюремными. По его словам, информация об отсутствии матрасов не соответствует действительности, их не было первые несколько часов, но потом их выдали. Он также напомнил, что содержится в спецприемнике не для задержанных, а для мигрантов и камеры, по его словам, там маленькие.

Тверской районный суд арестовал журналиста 3 февраля. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга»).

По информации телеканала РЕН ТВ, Смирнов был задержан за призывы к участию в несанкционированных акциях, которые он распространял в социальных сетях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля заявил, что в Кремле не станут обсуждать судебное решение об аресте Смирнова.

23 и 31 января в ряде городов России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, прошли несогласованные акции. В МВД РФ призывали граждан воздержаться от участия в незаконных акциях. В министерстве предупреждали об административной и уголовной ответственности за правонарушения.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона.

В свою очередь, Песков обратил внимание на то, что прошедшие незаконные и несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.