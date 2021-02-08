«Народную библиотеку» хотят создать в рамках нацпроекта на Ставрополье

В городе Железноводск Ставропольского края по нацпроекту «Культура» намерены создать «Народную библиотеку». Об этом сообщает городская администрация.

Железноводск претендует на получение федерального гранта на сумму 5 млн рублей. На них планируется создать «Народную библиотеку», где будут собраны книги известных людей с посвящением этому городу.

«Кроме того, появится стена с автографами тех, кто подарит произведения», — цитирует NewsTracker главу города-курорта Евгения Моисеева.

Проект будет реализован в рамках модернизации библиотечной системы. В планах также закупка новой мебели и техники для городской библиотеки.

1 февраля стало известно, что в Москве на базе Российской государственной библиотеки (РГБ) создадут крупнейший в мире национальный библиотечно-информационный фонд.