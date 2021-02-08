На ремонт Халтуринского переулка в Ростове направят около 20 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируется отремонтировать участок Халтуринского переулка. Власти готовы выделить на эти цели 19,4 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, речь идет об отрезке переулка от улицы Мечникова до улицы Малюгиной. Его протяженность составляет 1,08 км, уточняет RostovGazeta.

Победитель аукциона должен будет завершить все работы до 1 сентября 2021 года. Максимальная стоимость контракта составит 19,4 млн рублей.

По данным RostovGazeta, власти Ростовской области в этом году намерены привести в порядок 436,2 км автодорог. В январе стало известно о нескольких аукционах на работы в 53 районах региона общей стоимостью 2,63 млрд рублей.