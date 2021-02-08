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Бесплатный чай начали раздавать пассажирам на автобусных остановках в Подмосковье

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В 42 округах Московской области в связи с морозами начали работать почти 130 мобильных точек с чаем на автобусных остановках. Чай раздают пассажирам бесплатно. Также перевозчики увеличивают число автобусов на маршрутах. Об этом рассказали в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Акция стартовала в выходные. Мобильные пункты работают в утренние и вечерние часы-пик.

С утра в понедельник Мострансавто помогало не замерзнуть посетителям автовокзалов в Волоколамске, Коломне, Воскресенске, Озерах и Верее. Чаем поили и на остановках «Костино» и «Ельдигино» в Пушкино, «микрорайон Северный» и «Улица Николаева» в Электростали, «Вокзал» и «Автостанция» в Павловском Посаде, уточняет телеканал «360».

Также пункты раздачи горячего чая работали в Балашихе, Красногорске и на железнодорожной станции Химки.

С 5 февраля перевозчики увеличили выпуск на 22 автобуса на восьми маршрутах и заменили девять автобусов малого класса на средний класс в городских округах Ленинский, Химки, Балашиха и Красногорск. Расписание транспорта контролируют оперативный штаб и ЦУР.

По прогнозам синоптиков в Подмосковье ожидается резкое понижение температуры воздуха до -16 градусов днем и до -27 градусов в ночное время, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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