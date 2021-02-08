Парк спецтехники в Орле пополнится 12 новыми машинами

Администрация Орла направит 61,5 млн рублей на закупку новой техники для автопарка «Спецавтобазы». Об этом сообщает пресс-служба городских властей.

На следующей неделе завершится прием заявок на участие в аукционе на поставку одной вакуумной подметально-уборочной машины, прицепной подметально-уборочной машины и малогабаритной коммунальной машины. Подрядчик должен будет предоставить технику до конца апреля, уточняет InfoOrel.ru.

До 31 марта в город должны прибыть четыре самосвала, две вакуумные подметально-уборочные машины, один седельный тягач, одна единица транспорта с реверсивным постом управления и один полуприцеп-тяжеловоз.

Стоимость машин составит 61,5 млн рублей. Их выделят из городского бюджета.