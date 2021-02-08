Названы сроки сохранения стоимости нефти на уровне $60 за баррель

Преодолев отметку в $60 за баррель, цена на нефть в ближайшие два месяца может подняться еще на $2–3. Также возможно незначительное снижение котировок. Такой прогноз дали эксперты, опрошенные «Известиями» в понедельник, 8 декабря.

В понедельник стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Два дня назад цена апрельского фьючерса этой североморской смеси составляла $59,56, а к 11:30 мск понедельника достигла $60,21 за баррель.

По мнению аналитика QBF Ксении Лапшиной, основные причины роста котировок — ускорение темпов вакцинации в развитых странах и скоординированные действия стран ОПЕК+.

Рост нефтяных котировок может ограничить вероятное снижение спроса на энергоносители в Азии, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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Ценовой рубеж: как долго нефть будет стоить $60 за баррель