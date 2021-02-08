Дацик пообещал на рынке купить «ремень чемпиона» для блогера Тарасова

Российский боец Вячеслав Дацик подшутил над спортивным блогером Артемом Тарасовым, пообещав ему купить «ремень чемпиона» на рынке. Об этом сообщает в понедельник, 8 февраля, телеканал РЕН ТВ.

«Тема, я тебе на Апрашке (рынок «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге. — Ред.) ремень куплю», — сказал Дацик.

Ранее Тарасов расстроился, что в случае победы над тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым он не получит пояс чемпиона.

Тарасов 8 февраля в ходе пресс-конференции перед турниром «Короли ринга», которая прошла в пресс-центре МИЦ «Известия», заявил, что выйдет на ринг с Кокляевым не на бой, а на драку. Он подчеркнул, что к пауэрлифтеру испытывает большое уважение.

В свою очередь, Кокляев сообщил, что уже четко определил основные направления поведения в ходе поединка против Тарасова. В частности, он отметил, что ему нужно просто передвигаться, уходить с линии атаки и прикрывать «бороду».

Также 8 февраля блогер и пранкер Эдвард Бил заявил, что перед боем Тарасова и Кокляева дает равные шансы на победу обоим соперникам.

Поединок Кокляева с Тарасовым в рамках турнира «Короли ринга» пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холл» 20 февраля. Боксерский турнир с участием блогеров и спортсменов покажет телеканал РЕН ТВ.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер, игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.