Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент России Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову проверить исполнение указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. Об этом было сказано в ходе Совета по науке и образованию 8 февраля.

Президент обратил внимание на этот вопрос после сообщения старшего научного сотрудника из Новосибирска Анастасии Проскуриной, которая рассказала на заседании, что ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание президента.

Глава Минфина доложил, что по Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону. Он обратил внимание на слова Проскуриной, что она работает на полставки. Однако женщина заявила, что свою зарплату она получает за полный рабочий день и вместе с коллегами отказалась перейти на полставки.

Путин потребовал от Силуанова и Фалькова проверить реализацию указа не только в Новосибирской области, а своего помощника Андрея Фурсенко попросил проконтролировать ситуацию.

Путин также обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой назвать среднюю зарплату по региону. По словам главы региона она составляет 39 тыс. рублей в среднем по отрасли, а значит, отметил президент, ученый должен получать около 80 тыс. рублей.

«Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас информация, что у них там 200% от средней по региону, то — «где деньги, Зин?» — задал Путин вопрос Силуанову.

Заседание Совета по науке и образованию прошло в День российской науки. Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении назвал поддержку ученых одной из главных задач государства.

6 февраля на церемонии вручения президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год Путин поблагодарил молодых специалистов за исследования и подчеркнул важность их работы для страны.