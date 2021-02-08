Novikov Group запустил премиальный кейтеринг из 14 ресторанов сети

Ресторанный холдинг Аркадия Новикова организовал быстрое мобильное подразделение, занимающееся организацией выездных мероприятий. На выбор клиента доступен кейтеринг из 14 заведений группы: рестораны азиатской кухни China Club, Novikov Restaurant & Bar, Shiba, Fumisawa Sushi, кавказской кухни «Узбекистан», «Белое солнце пустыни» и «Высота 5642», а также турецкий Cihan Steak & Kebab, рыбный «Клёво», итальянский Cantinetta Antinori и три ресторана на Рублёвке — «Ветерок», «Царская охота» и «Веранда у Дачи». Отдельно стоит отметить «Комбинат питания», который взял на себя организацию корпоративных мероприятий.

Каждый из перечисленных ресторанов готов совместно с профессиональными ивент-менеджерами организовать мероприятие любой сложности: от фешенебельного ужина на две персоны до масштабного приема на 1 тыс. человек. После оформления заявки менеджер готов выслать первые предложения по меню клиенту, а само мероприятие возможно провести уже после трех суток с момента первого обращения.

Команда, включая поваров, барменов и обслуживающий персонал, берет на себя закупку всех необходимых продуктов и напитков. В день мероприятия они заранее выезжают на площадку и под чутким руководством шефа или су-шефа ресторана приступают к готовке. Кстати, к услугам клиентов — возможность объединить несколько ресторанов в одном заказе, так, вечеринку можно разделить по кулинарным зонам (например, в Welcome-зоне угощать гостей свежими морепродуктами из ресторана «Клёво», а к ужину подать азиатскую кухню ресторана China Club) или устроить вечер в стиле фьюжен.

Также NG restaurants catering предлагает клиентам услуги подбора площадок и проверенных подрядчиков, среди которых флористы, декораторы, звукорежиссеры и др.