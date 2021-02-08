Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
В России произвели более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса
Общество
Путин поручил создать комиссию по научно-техническому развитию
Наука
Россия к середине 2020-х удовлетворит мировой спрос в нейтронных исследованиях
Экономика
Цена платины достигла $1,17 тыс. за унцию впервые с 2016 года
Мир
В Берлине после взрыва бомбы арестовали мужчину
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России
Партнерский материал

Novikov Group запустил премиальный кейтеринг из 14 ресторанов сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ресторанный холдинг Аркадия Новикова организовал быстрое мобильное подразделение, занимающееся организацией выездных мероприятий. На выбор клиента доступен кейтеринг из 14 заведений группы: рестораны азиатской кухни China Club, Novikov Restaurant & Bar, Shiba, Fumisawa Sushi, кавказской кухни «Узбекистан», «Белое солнце пустыни» и «Высота 5642», а также турецкий Cihan Steak & Kebab, рыбный «Клёво», итальянский Cantinetta Antinori и три ресторана на Рублёвке — «Ветерок», «Царская охота» и «Веранда у Дачи». Отдельно стоит отметить «Комбинат питания», который взял на себя организацию корпоративных мероприятий.

Каждый из перечисленных ресторанов готов совместно с профессиональными ивент-менеджерами организовать мероприятие любой сложности: от фешенебельного ужина на две персоны до масштабного приема на 1 тыс. человек. После оформления заявки менеджер готов выслать первые предложения по меню клиенту, а само мероприятие возможно провести уже после трех суток с момента первого обращения.

Команда, включая поваров, барменов и обслуживающий персонал, берет на себя закупку всех необходимых продуктов и напитков. В день мероприятия они заранее выезжают на площадку и под чутким руководством шефа или су-шефа ресторана приступают к готовке. Кстати, к услугам клиентов — возможность объединить несколько ресторанов в одном заказе, так, вечеринку можно разделить по кулинарным зонам (например, в Welcome-зоне угощать гостей свежими морепродуктами из ресторана «Клёво», а к ужину подать азиатскую кухню ресторана China Club) или устроить вечер в стиле фьюжен.

Также NG restaurants catering предлагает клиентам услуги подбора площадок и проверенных подрядчиков, среди которых флористы, декораторы, звукорежиссеры и др.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021