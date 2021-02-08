Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании

Посла Албании Арбена Газиони вызвали в МИД России, где вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского диппредставительства в Москве Йониды Дрогу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 8 февраля.

Дрогу должен покинуть Россию в течение трех суток.

Этот шаг был предпринят ответ на решение Албании о высылке из страны «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране, отмечается в сообщении.

Москва расценила действия албанской стороны как провокацию. Ее целью является набор политических очков в ходе начавшейся в Албании избирательной кампании, «подыгрывание антироссийским силам на Западе».

В ведомстве отметили, что действия Тираны противоречат ее заверениям о стремлении развивать дружественные отношения с Россией и «фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах».

«Такая непоследовательность достойна сожаления», — заключили в МИДе.

В конце января Албания объявила персоной нон грата дипломата Алексея Кривошеева «из-за нарушения антикоронавирусных мер», выразив при этом надежду на то, что Москва поймет это решение, поскольку Тирана всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

В ноябре прошлого года Кривошеев перенес коронавирус. В соответствии с медицинским протоколом он две недели пробыл на самоизоляции вместе с членами своей семьи. На работу он вышел после сдачи двух отрицательных тестов на COVID-19.

В посольстве России в Албании заявили об отсутствии доказательств нарушений Кривошеевым антикоронавирусных мер в этой стране. Решение албанской стороны назвали необоснованным.

МИД России назвал этот шаг Тираны провокацией и предупредил о том, что Москва может ответить по принципу взаимности.

Парламентские выборы в Албании планируются в апреле.