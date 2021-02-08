Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
В России произвели более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса
Общество
Путин поручил создать комиссию по научно-техническому развитию
Наука
Россия к середине 2020-х удовлетворит мировой спрос в нейтронных исследованиях
Экономика
Цена платины достигла $1,17 тыс. за унцию впервые с 2016 года
Мир
В Берлине после взрыва бомбы арестовали мужчину
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России

Россия объявила персоной нон грата первого секретаря посольства Албании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посла Албании Арбена Газиони вызвали в МИД России, где вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского диппредставительства в Москве Йониды Дрогу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 8 февраля.

Дрогу должен покинуть Россию в течение трех суток.

Балканский излом: Турция и Албания объединились против Греции
Для давления на Афины в Стамбуле и Тиране намерены использовать десятки тысяч мигрантов

Этот шаг был предпринят ответ на решение Албании о высылке из страны «под совершенно надуманным предлогом» первого секретаря посольства России в Тиране, отмечается в сообщении.

Москва расценила действия албанской стороны как провокацию. Ее целью является набор политических очков в ходе начавшейся в Албании избирательной кампании, «подыгрывание антироссийским силам на Западе».

В ведомстве отметили, что действия Тираны противоречат ее заверениям о стремлении развивать дружественные отношения с Россией и «фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах».

«Такая непоследовательность достойна сожаления», — заключили в МИДе.

В конце января Албания объявила персоной нон грата дипломата Алексея Кривошеева «из-за нарушения антикоронавирусных мер», выразив при этом надежду на то, что Москва поймет это решение, поскольку Тирана всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

В ноябре прошлого года Кривошеев перенес коронавирус. В соответствии с медицинским протоколом он две недели пробыл на самоизоляции вместе с членами своей семьи. На работу он вышел после сдачи двух отрицательных тестов на COVID-19.

В посольстве России в Албании заявили об отсутствии доказательств нарушений Кривошеевым антикоронавирусных мер в этой стране. Решение албанской стороны назвали необоснованным.

МИД России назвал этот шаг Тираны провокацией и предупредил о том, что Москва может ответить по принципу взаимности.

Парламентские выборы в Албании планируются в апреле.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021