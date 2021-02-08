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Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

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Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, сообщила в понедельник, 8 февраля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге. Она также отметила, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно отличается.

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«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге», — сказала она.

В числе регионов с минимальными показателями заболеваемости Голикова назвала Татарстан, Чечню, Дагестан, Ненецкий автономный округ и Краснодарский край.

В целом, по словам вице-премьера, ситуация с распространением коронавируса по стране стабилизируется. Заместитель главы правительства отметила, что в стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона, а нестабильная ситуация отмечается только в Костромской и Псковской областях. Голикова выразила надежду, что и в этих двух регионах ситуация стабилизируется.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 выявлено 9 983 197 случаев инфекции. За весь период зафиксировано 77 068 смертей, выздоровел 3 472 091 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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