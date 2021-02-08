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Глава Минобрнауки назвал сроки возвращения большинства вузов к очному обучению

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В России большинство вузов вернутся к очному режиму работы к началу марта. Такое мнение высказал в понедельник, 8 февраля, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

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«С каждым днем всё больше наших университетов будет возвращаться к привычному ритму. Я надеюсь, что в первых числах марта это будет подавляющее большинство», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне сообщалось, что глава Минобрнауки подписал указ, согласно которому университеты возвращаются к очному формату обучения с 8 февраля.

При этом отмечена необходимость обеспечения доступа к антисептикам студентам и сотрудникам. Также предписано контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривать помещения во время перерывов.

Кроме того, в университетах поручено измерять температуру всех посетителей бесконтактным способом.

В конце января Минобрнауки сообщило, что российские вузы смогут возвращаться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

25 января президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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