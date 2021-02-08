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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят безопасность в интернете

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9 февраля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню безопасного интернета.

Стало ли интернет-пространство безопаснее; какова статистика киберпреступлений за 2020 год; как оградить детей от опасного контента, о планах в области разработки позитивного контента, а также про новые вызовы и угрозы в интернет-пространстве, расскажут:

  • Олег Козлов, первый заместитель начальника Бюро МВД РФ, генерал-майор;
  • Евгений Зайцев, начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора;
  • Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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