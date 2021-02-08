Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону в понедельник с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля 8 февраля.

Телефонная беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке», — отмечается в сообщении.

Стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Последний разговор лидеров двух государств состоялся 28 декабря 2020 года. Стороны подтвердили настрой на борьбу с коронавирусом. Также президенты обсудили региональную проблематику с акцентом на аспекты развития ситуации в Сирии и актуальные вопросы двусторонних отношений в различных сферах.

В середине ноября прошлого года Путин и Нетаньяху обсуждали по телефону российскую вакцину от COVID-19, ее возможные поставки и организацию производства в Израиле.