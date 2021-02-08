Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
В России произвели более 8,6 млн доз вакцин от коронавируса
Общество
Путин поручил создать комиссию по научно-техническому развитию
Наука
Россия к середине 2020-х удовлетворит мировой спрос в нейтронных исследованиях
Экономика
Цена платины достигла $1,17 тыс. за унцию впервые с 2016 года
Мир
В Берлине после взрыва бомбы арестовали мужчину
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России

Слушания по делу о крушении MH17 отложены в Нидерландах до 15 апреля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Нидерландах приостановил до 15 апреля слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Такое решение огласил 8 февраля председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ
Глава МИД королевства призвал партнёров не делать голословных заявлений до завершения расследования

Ранее в понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу. В ходе заседания суд постановил приобщить отчеты «Алмаз-Антея» о повреждениях самолета от 2015–2016 годов, пишет «РИА Новости».

6 февраля стало известно, что Нидерланды не смогли найти основания для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день авиакатастрофы.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В том же месяце России в рамках этого дела был направлен ряд запросов по докладам компании «Алмаз-Антея».

3 февраля прошлого года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда прошло в Гааге 9 марта.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021