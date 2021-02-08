Слушания по делу о крушении MH17 отложены в Нидерландах до 15 апреля

Суд в Нидерландах приостановил до 15 апреля слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Такое решение огласил 8 февраля председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Ранее в понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу. В ходе заседания суд постановил приобщить отчеты «Алмаз-Антея» о повреждениях самолета от 2015–2016 годов, пишет «РИА Новости».

6 февраля стало известно, что Нидерланды не смогли найти основания для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день авиакатастрофы.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В том же месяце России в рамках этого дела был направлен ряд запросов по докладам компании «Алмаз-Антея».

3 февраля прошлого года четырем фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Первое заседание суда прошло в Гааге 9 марта.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.