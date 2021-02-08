Партию замороженного сазана задержали в Астраханской области

В Астраханской области в пункте ветеринарного контроля «Астраханский» задержали партию мороженой рыбы. Сазан предназначался для экспорта в Азербайджан.

При проверке с помощью системы «Меркурий» сотрудники Россельхознадзора установили, что продукция изготовлена из сырья, срок годности которого уже истек.

В результате запрещен вывоз 5 т рыбы. Предприятие-изготовитель находится в Икрянинском районе области. Его привлекут к административной ответственности.

Кроме того, как пишет «Астрахань-24», в соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС управление Россельхознадзора приняло решение о приостановке сертификации и запрете выпуска этого товара с территории России.