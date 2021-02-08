Анестезиолога обвиняют в гибели пациента в больнице Тамбова

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача анестезиолога-реаниматолога. В надзорном ведомстве считают, что он проявил преступную небрежность и допустил смерть пациентки.

Как установило следствие, женщину доставили в городскую клиническую больницу в Тамбове 21 декабря 2020 года с диагнозом «острый аппендицит». Дежурный врач принял решение о проведении эндотрахеального наркоза во время диагностической лапароскопии.

Однако следователи считают, что действия анестезиолога во время проведения вводной анестезии были неквалифицированными. Таким образом, он ненадлежащим способом исполнил профессиональные обязанности и не применил профессиональные познания в области медицины.

Из-за неправильного контроля насыщения крови кислородом наступила смерть пациентки, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на помощника прокурора Тамбовской области Галину Соболеву. Материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд.