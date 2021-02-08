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Похитивших 200 млн рублей организаторов финпирамиды задержали в Удмуртии

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В Удмуртии задержали руководителей потребительского кооператива, обманувших вкладчиков на 200 млн рублей. Об этом министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов рассказал в ходе аппаратного совещания органов власти.

Установлено, что трое жителей республики организовали финансовую пирамиду и с 2018 по 2020 год выманивали деньги у вкладчиков. Жертвами злоумышленников стало около 400 человек из разных регионов страны, пишет ИА «Сусанин».

Общая сумма ущерба оценивается в 200 млн рублей.

Сейчас, как отметил глава МВД, проводятся следственные действия.

В ноябре в Казани суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды «Рост», жертвами которой стали более 3,5 тыс. человек. Компания привлекала деньги граждан, обещая высокие дивиденды. Уголовное дело по факту организации пирамиды было возбуждено в 2015 году, когда ущерб достиг 700 млн рублей. Одним из подсудимых оказался бывший капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Харламов.

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