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11 февраля пройдет ежегодная конференция #SpaceCom Digital Russia 2021

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11 февраля 2021 года в Москве, в уже привычный для всех период в начале года, эксперты рынка спутниковых коммуникаций соберутся на ежегодную конференцию #SpaceCom Digital Russia 2021 с целью обсуждения наиболее острых и злободневных вопросов развития индустрии спутниковых коммуникаций в эпоху цифровой трансформации. Участники конференции подведут итоги трудного для всех отраслей экономики периода пандемии коронавируса и обсудят вынесенные из этого испытания выводы. А также наметят перспективы и возможности для развития проектов и бизнеса в различных областях применения спутниковых коммуникаций.

Конференция будет организована оператором деловых мероприятий TMT Conference совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» и пройдет в гибридном (онлайн/офлайн) формате.

Подробная информация и регистрация участников доступны на сайте: http://www.tmtconferences.ru/events/spacecom2021/

Программа мероприятия включает пленарную и панельную сессии, а также Keynote speech о том, как отрасль спутниковых коммуникаций преодолела пандемию COVID-19. Участников ждет насыщенная деловая и интерактивная программа, включающая онлайн-викторину, а также новые знакомства, обмен опытом и актуальная информация из первых рук.

Ключевые доклады конференции:

  • «Мильтисервисная спутниковая система Юпитер»Константин Ланин, Hughes Network Systems.
  • «Решения в области спутниковой связи для цифровизации Арктики» — Андрей Гриценко, ИКЦ «Северная корона».
  • «Успешные практики применения мобильных решений Gilat» — Данила Медведев , Gilat Eurasia.
  • «Развитие национальных систем спутниковой связи в странах-членах Интерспутника, перспективы и новые инициативы» — Владимир Глебский, МОКС «Интерспутник».
  • «Низкоорбитальные и средневысотные системы спутниковой связи в цифрах, фактах и прогнозах» — Виктор Донианц, АО «Зонд-Холдинг» и Александр Кузовников, ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва.
  • «Роль спутниковой системы «Гонец» в экосистеме цифровой экономики РФ» — Максим Диордиев, Спутниковая система «Гонец».
  • «Гибкие полезные нагрузки на геостационарных спутниках» — Олег Ментус, ФГУП НИИР.
  • «Космические коммуникации и проекты компании «Спутникс» — Владислав Иваненко, ООО «Спутникс».

В ходе панельной дискуссии «Определяя будущее: текущий этап и перспективы рынка спутниковых коммуникаций в РФ», модератором которой выступит акционер АО «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев, участники обсудят практические вопросы использования спутниковых технологий для устранения цифрового неравенства в России и роль спутниковых сервисов в развитии медиаотрасли. Требует ли Федеральная космическая программа на 2016–2025 годы корректировки для взаимной увязки перспективных проектов? Каковы перспективы проектов многоспутниковых группировок связи на негеостационарных орбитах? В чем заключается роль спутниковых группировок в экосистеме 5G и на рынке интернета вещей? Останутся ли морской и речной транспорт драйверами роста рынка услуг VSAT? Эти и другие важнейшие для отрасли спутниковой связи вопросы, а также состояние и планы по развитию рынка ШПД-услуг в Ка-диапазоне, обсудят эксперты панельной дискуссии:

  • Андрей Нестеров, заместитель генерального директора по стратегии и развитию, «Триколор»;
  • Михаил Сподобаев, и.о. генерального директора ФГУП НИИР;
  • Константин Ланин, глава представительства и региональный директор, Hughes Network Systems в России, СНГ;
  • Денис Стафеев, генеральный директор, Gilat Eurasia;
  • Юлия Шахманова, генеральный директор, ОАО «Спутниковое телевидение» (STV);
  • Сергей Плотников, директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг, ФГУП «Космическая связь».
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