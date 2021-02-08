11 февраля пройдет ежегодная конференция #SpaceCom Digital Russia 2021

11 февраля 2021 года в Москве, в уже привычный для всех период в начале года, эксперты рынка спутниковых коммуникаций соберутся на ежегодную конференцию #SpaceCom Digital Russia 2021 с целью обсуждения наиболее острых и злободневных вопросов развития индустрии спутниковых коммуникаций в эпоху цифровой трансформации. Участники конференции подведут итоги трудного для всех отраслей экономики периода пандемии коронавируса и обсудят вынесенные из этого испытания выводы. А также наметят перспективы и возможности для развития проектов и бизнеса в различных областях применения спутниковых коммуникаций.

Конференция будет организована оператором деловых мероприятий TMT Conference совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» и пройдет в гибридном (онлайн/офлайн) формате.

Подробная информация и регистрация участников доступны на сайте: http://www.tmtconferences.ru/events/spacecom2021/

Программа мероприятия включает пленарную и панельную сессии, а также Keynote speech о том, как отрасль спутниковых коммуникаций преодолела пандемию COVID-19. Участников ждет насыщенная деловая и интерактивная программа, включающая онлайн-викторину, а также новые знакомства, обмен опытом и актуальная информация из первых рук.

Ключевые доклады конференции:

«Мильтисервисная спутниковая система Юпитер» — Константин Ланин, Hughes Network Systems.

«Решения в области спутниковой связи для цифровизации Арктики» — Андрей Гриценко, ИКЦ «Северная корона».

«Успешные практики применения мобильных решений Gilat» — Данила Медведев , Gilat Eurasia.

«Развитие национальных систем спутниковой связи в странах-членах Интерспутника, перспективы и новые инициативы» — Владимир Глебский, МОКС «Интерспутник».

«Низкоорбитальные и средневысотные системы спутниковой связи в цифрах, фактах и прогнозах» — Виктор Донианц, АО «Зонд-Холдинг» и Александр Кузовников, ИСС имени академика М. Ф. Решетнёва.

«Роль спутниковой системы «Гонец» в экосистеме цифровой экономики РФ» — Максим Диордиев, Спутниковая система «Гонец».

«Гибкие полезные нагрузки на геостационарных спутниках» — Олег Ментус, ФГУП НИИР.

«Космические коммуникации и проекты компании «Спутникс» — Владислав Иваненко, ООО «Спутникс».

В ходе панельной дискуссии «Определяя будущее: текущий этап и перспективы рынка спутниковых коммуникаций в РФ», модератором которой выступит акционер АО «Ка-Интернет» Сергей Пехтерев, участники обсудят практические вопросы использования спутниковых технологий для устранения цифрового неравенства в России и роль спутниковых сервисов в развитии медиаотрасли. Требует ли Федеральная космическая программа на 2016–2025 годы корректировки для взаимной увязки перспективных проектов? Каковы перспективы проектов многоспутниковых группировок связи на негеостационарных орбитах? В чем заключается роль спутниковых группировок в экосистеме 5G и на рынке интернета вещей? Останутся ли морской и речной транспорт драйверами роста рынка услуг VSAT? Эти и другие важнейшие для отрасли спутниковой связи вопросы, а также состояние и планы по развитию рынка ШПД-услуг в Ка-диапазоне, обсудят эксперты панельной дискуссии: