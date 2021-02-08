Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании

Послу Албании в Москве вручили ноту об объявлении персоной нон грата первого секретаря албанского посольства, заявили в МИД РФ в понедельник, 8 февраля.

«Посол Албании Арбен Газиони был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря посольства Албании в Москве Йониды Дрогу. Указанному сотруднику предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», — говорится в сообщении.

Данный шаг был предпринят «в ответ на решение Албании выслать из страны под совершенно надуманным предлогом первого секретаря посольства России в Тиране, подчеркнули в ведомстве.

Действия албанской стороны российская сторона рассматривает как «провокацию с целью набрать политические очки» в условиях начавшейся в Албании избирательной кампании, «подыграть антироссийским силам на Западе и заручиться их поддержкой».

«Действия албанской стороны противоречат заверениям Тираны о стремлении развивать дружественные отношения между нашими странами, фактически отодвигают перспективу преодоления застоя в двусторонних делах. Такая непоследовательность достойна сожаления», — резюмировали в российском МИДе.

Ранее, 21 января, Албания объявила персоной нон грата дипломата Алексея Кривошеева «из-за нарушения антикоронавирусных мер», выразив при этом надежду на то, что Москва с пониманием отнесется к этому решению, так как Албания всегда стремится к укреплению дружеских отношений с Россией.

В начале ноября 2020 года Кривошеев перенес COVID-19, в соответствии с медицинским протоколом он находился две недели на самоизоляции вместе с членами своей семьи на карантине. На работу он вышел после сдачи двух отрицательных тестов на коронавирус, заявили в посольстве.

В посольстве РФ в Тиране сообщили, что доказательства нарушений Кривошеевым мер против коронавируса в этой стране не были предоставлены, назвав решение албанской стороны необоснованным. «Никаких внешних контактов, кроме как посещения медицинских учреждений для сдачи положенных тестов, он не имел», — подчеркнули в российском посольстве.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал такой шаг Албании провокацией предупредил о том, что у Москвы есть право ответа по принципу взаимности.

Проведение парламентских выборов в Албании планируется в апреле.