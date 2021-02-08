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Боксер Чудинов рассказал о значимости поп-бокса

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Зрители, увидевшие соревнования в формате поп-бокс, обязательно оценят их, заявил профессиональный боксер Федор Чудинов на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 8 февраля.

«Для бокса это в любом случае полезно. Будет захват новых фанатов. Люди, которые никогда не смотрели бокс, тоже его посмотрят и, я надеюсь, влюбятся в этот вид спорта. Я считаю, что такие шоу полезны», — поделился спортсмен.

Он рассказал, что видел подобные шоу в США, когда на ринг выходили именитые спортсмены и непрофессионалы, получались очень зрелищными. «Я считаю, что такой формат иногда нужно проводить. Это полезно и для бокса, и для телевидения», — отметил Чудинов.

В рамках турнира «Короли ринга» Чудинов встретится на ринге с учеником Роя Джонса Айзеком Чилембой (Малави). Их поединок станет главным на турнире, в котором профессиональные боксеры встретятся со спортсменами из других дисциплин и популярными блогерами.

Ранее Чудинов назвал малавийца опасным соперником, подчеркнув, что не станет запугивать или пытаться вывести его из себя, поскольку ему нравится честное соперничество.

Чилемба, в свою очередь, заявил, что легко справится с российским спортсменом, назвав «хорошим бойцом».

В других боях также сойдутся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Турнир «Короли ринга» пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». В прямом эфире бои покажет телеканал РЕН ТВ.

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