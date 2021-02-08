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Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России

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Американский самолет KC-135 Stratotanker отработает дозаправку в воздухе истребителей F/A-18 Hornet вблизи российской границы. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщают Силы обороны Финляндии.

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«F/A-18 Hornet ВВС Финляндии будут тренироваться с самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker ВВС США с 9 по 10 февраля. Финские ВВС проводят учения по дозаправке в воздухе совместно с ВВС США два раза в год», — говорится в сообщении.

Цель учений состоит в предоставлении летчикам-истребителям возможности овладеть навыками дозаправки. Учения пройдут в небе над северными финскими городами Рованиеми, Оулу, Куусамо и Каяани. Куусамо находится примерно в 50 км от границы с Россией.

В 2016 году Соединенные Штаты и Финляндия подписали двусторонний пакт о сотрудничестве в области обороны, взяв на себя обязательство более тесно взаимодействовать по военным вопросам.

Финляндия не является членом НАТО. При этом государство поддерживает с Североатлантическим альянсом тесные партнерские связи и участвует в его операциях, передает НСН.

Ранее в этот же день сообщалось, что российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту страны от потенциальных операций НАТО, сообщает телеканал «360».

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