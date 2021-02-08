Уникальную канатную дорогу открыли в Хабаровском крае

Резидент территории опережающего развития «Комсомольск» завершил ключевой этап реализации проекта по модернизации горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, введя в работу уникальную для России гондольную канатную дорогу с подогревом сидений. Канатка протяженностью 2,5 тыс. м позволила увеличить территорию катания до 25 км.

«К вводу подъемника в дополнение к уже имеющимся трассам мы открыли новые, их общая протяженность более 15 км с перепадом высот в 500 м. С помощью новой канатной дороги к вершине горы Холдоми, на отметку 853 м, смогут подниматься до 2 тыс. горнолыжников и сноубордистов в час», — сообщил директор ООО «Флагман» Дмитрий Кузнецов.

Как сообщает ИА AmurMedia, ранее были установлены системы искусственного оснежения, позволяющие производить более 800 кубометров снега в час. К концу 2022 года планируется возвести гостиницу и водно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте «Архыз» появятся две новые трассы и подвесная канатная дорога. Их оборудуют в рамках второго этапа строительства в горном кластере. Так, трассы протяженностью 184,8 м и 1888,6 м появятся на северном склоне поселка Романтик. Там же будет и канатная дорога от нижней станции G7 до верхней станции G8. Дорога будет открытого типа с креслами на шесть мест и с откидывающимся защитным колпаком. Ее длина составит 1,7 км, скорость движения — до 5 м/с.