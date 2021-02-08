Экопространство создадут на месте пустыря в центре Волгограда

В центре Волгограда планируется создать новое экологическое пространство, над проектом начали работать сотрудники центра компетенций ВЯЗ. Об этом 8 февраля сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Речь идет о территории на улице Чуйкова, которая тянется вдоль набережной от улицы 7-й Гвардейской до Пражской. Сейчас там пустырь.

Проект благоустройства будет обсуждаться с горожанами. Они смогут поделиться своими идеями онлайн. Центр компетенций в связи с этим организовал опрос. Именно по его итогам будет разработан дизайн-проект, который также будет представлен на суд общественности.

Ранее в феврале в городском центре «ВЯЗ» сообщили, что новое пространство для прогулок предложено обустроить в Комсомольском саду Волгограда. Оно будет называться «Аптекарский огород», так как здесь будут расти лечебные травы и цветы.