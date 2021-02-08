Сенатор назвал оправданием бездействия слова Зеленского о «Спутнике V»

Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о якобы неэффективности российской вакцины «Спутник V», пытается оправдать свое бездействие в сфере вакцинации граждан от коронавируса. Такое мнение высказал «РИА Новости» в понедельник, 8 февраля, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он отметил, что в глазах украинской власти всё, что делает Россия, — плохо, это касается и достижений в медицине. При этом парламентарий уверен, что «в интересах самих украинцев обеспечение страны эффективными вакцинами от коронавируса, в частности российским препаратом «Спутник V».

По мнению Цекова, Зеленский «оправдывает свое бездействие», отказываясь использовать российскую вакцину на Украине.

Сенатор подчеркнул, что уже весь мир признал эффективность «Спутника V», а также многие страны заинтересовались использованием этой вакцины.

Ранее в этот же день Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Он отметил, что эффективность российской вакцины якобы не имеет подтверждения.

При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.