Два детских сада закрыли на карантин в Псковской области

Два детских сада полностью закрыли на карантин в Псковской области. Причиной стала заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, из-за COVID-19 на карантин закрыты 27 классов в 18 школах, а также 10 групп в пяти детских садах. В связи с ОРВИ карантин введен в 29 классах 10 школ. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Полностью закрыты детский сад в поселке Вышгородок Пыталовского района и детсад во Владимирском Лагере Стругокрасненского района.

С начала пандемии в региона зафиксировали свыше 30,2 тыс. случаев заболевания COVID-19. Умерли 144 человека.

В России за последние 24 часа выявлено 15 916 новых случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 15 881 пациент. Всего в стране с начала распространения COVID-19 выявлено 9 983 197 случаев инфекции.