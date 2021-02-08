Минэнерго предложило приватизировать газораспределительные и газопотребляющие объекты

Минэнерго России направило в федеральные органы исполнительной власти законопроект, который предлагает приватизацию ряда газораспределительных и газопотребляющих объектов. Об этом заявил замглавы ведомства Павел Сорокин на заседании совета по вопросам газификации субъектов страны при Совете Федерации в понедельник, 8 февраля.

«Подготовлен и направлен на согласование в ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти. — Ред.) проект федерального закона о внесении изменений в закон о приватизации государственного и муниципального имущества в части приватизации сетей газораспределения и газопотребления», — сказал Сорокин.

По его словам, в государственной собственности имеется множество объектов газоснабжения, которые требуют больших денег на содержание, ремонт, техобслуживание, а это дополнительные траты для госбюджета.

Он добавил, что проект направлен на прямое закрепление в законе о приватизации нормы о возможности приватизации объектов газоснабжения, которые входят в государственную и муниципальную казну и закреплены за государственными муниципальными предприятиями.

В ноябре прошлого года правительство России согласовало разработанную Минэнерго программу газификации регионов до 2030 года.

В декабре Минфин внес в кабмин механизм финансирования этой программы.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным 19 января глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг завершит технически возможную газификацию страны к 2030 году.

Корпорация также подписала с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.

Миллер отметил, что компания в I квартале этого года завершит подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода через Монголию.

По словам топ-менеджера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на этот ресурс на внутреннем и зарубежных рынках. Он добавил, что «добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м газа превышают объемы добычи».