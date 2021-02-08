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В ЕС назвали эффективными действующие санкции против России

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Действующие санкции против России показали свою эффективность. Об этом заявил в понедельник, 8 февраля, представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Питер Стано.

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«Санкции вводятся государствами-членами ЕС, они же оценивают их эффективность. Мы применяем в отношении России несколько видов санкций. <...> Секторальные санкции, как неоднократно сообщалось, повлияли на российскую экономику. Это очевидно, санкции имеют эффект», — приводит «РИА Новости» слова Стано.

Он добавил, что санкции — это не цель политики ЕС, а инструмент, который позволяет продемонстрировать несогласие с действиями партнеров.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз может ввести новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «отсутствие нормальности» главной проблемой в отношениях РФ и ЕС. Лавров также отметил, что Москва привыкла к тому, что Евросоюз «всё чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания».

В июне 2020 года года Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе данное решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников. В ответ Россия расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам ЕС. МИД РФ объяснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

Крым после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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