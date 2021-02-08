Прокуратура начала проверку по факту отключения отопления в Воронеже

Жители Железнодорожного района в Воронеже остались без отопления из-за остановки работы котельной. Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии.

По данным мэрии, из-за аварии на концессионном трубопроводе ночью 8 февраля без отопления и горячей воды остались 67 многоквартирных домов, пять школ и десять детских садов. В образовательных учреждения отменили занятия, пишет ИА «Абирег». В ПАО «Квадра» сообщили, что к устранению прорыва теплосети от котельной приступили пять ремонтных бригад. Ситуацию контролируют сотрудники городского управления ЖКХ, а также управляющих компаний, которые следят за тем, чтобы в домах не произошло разморожение систем отопления.

В прокуратуре уточнили, что дома остались без отопления при температуре на улице до -20 градусов. При этом большей части домов теплоснабжение вернули вскоре после аварии.

4 февраля сообщалось о коммунальной аварии в Челябинске, в результате которой на улице забил фонтан кипятка высотой с четырехэтажный дом. Без отопления остались три жилых дома и детский сад.