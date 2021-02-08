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Ремонт всех культурных центров завершили в Казани в 2020 году

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В Казани в прошлом году завершился капитальный ремонт всех крупных культурных центров. Об этом на деловом понедельнике 8 февраля заявил начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«В прошлом году полностью была завершена программа капитального ремонта всех шести крупных культурных центров города. За пять лет совокупный объем финансовых средств, выделенных на ремонт и строительство культурных центров Казани, составил 3 млрд рублей», — цитирует Абзалова ИА «Татар-информ».

Капитальный ремонт провели в КЦ «Чулпан», в КЦ «Сайдаш» в Советском районе, в ДК имени Саид-Галиева в Дербышках, в ДК железнодорожников в поселке Юдино, в КЦ «Залесный» и ДК «Полимер».

Количество клубных формирований после обновления учреждений выросло на 74%, число участников — почти в два раза.

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