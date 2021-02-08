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В США застрелили пранкера во время розыгрыша с ограблением

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Пранкера застрелили во время розыгрыша с ограблением в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об этом сообщает NBC News.

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20-летний Тимоти Уилкс вместе со своим другом решил разыграть группу людей на стоянке одного из местных предприятий. Он сымитировал ограбление с использованием ножей для разделки мяса, сообщается на сайте aif.ru.

Однако одна из жертв пранка — 23-летний Дэвид Старнс – младший застрелил Уилкса. Он сообщил сотрудникам полиции, что не знал, что это шутка, и воспринял угрозу всерьез.

Местные правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента. Пока Старнсу не предъявили никаких обвинений, предает НСН.

В ноябре 2020 года сообщалось, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо от лица 17-летней экоактивистки Греты Тунберг.

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