Фотожурналист Николай Рахманов скончался на 89-м году жизни

Ушел из жизни известный фотожурналист Николай Рахманов, ему было 88 лет. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

«Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. В нашем агентстве началась его профессиональная карьера, и сотрудничество с ТАСС он продолжал на протяжении многих лет», — рассказали в агентстве.

Рахманов родился в 1932 году в Москве. В период с 1953 по 1960 год работал в ТАСС, являлся автором фотоматериалов о выдающихся людях России и освещал ключевые события в столице страны, а также снимал городские виды, показывающие изменения ее облика. Фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов, назвал коллегу выдающимся летописцем Москвы.

Кроме того, Рахманов являлся сотрудником газеты «Неделя», журналов «Журналист» и «РТ-программы», продолжая сотрудничество с ТАСС. Фотожурналист выпустил более 90 альбомов, продолжал работу до последних дней жизни. Его работы были удостоены престижных международных наград, в частности Гран-при конкурса «Самая красивая книга мира» (альбом «Москва») и приза «Самая красивая книга Швейцарии» (альбом «Сокровища Московского Кремля»).

Рахманова вручали высшие награды Союза журналистов России — знаки «За честь, достоинство и профессионализм», «Золотое перо» и «Хрустальный глаз».