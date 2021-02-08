Заболеваемость ОРВИ выросла на 17,1% в Карелии

На территории Карелии растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). За неделю к медикам обратилось свыше 5,3 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 19,1%. Среди совокупного населения эпидемический порог превышен на 1,4%. В группе взрослого населения эпидпорог превышен на 19,1%. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Специалисты отмечают, что на одной территории республики не был превышен средний многолетний уровень заболеваемости.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2347 случаев ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 34,9%.

Ранее сообщалось, что в школе-интернате в Томской области 34 ребенка заболели псевдотуберкулезом. Переносчиками заболевания могли стать мыши.