Дацик рассказал о своих драках в тюрьме

Российский боец Вячеслав Дацик на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 8 февраля рассказал, что в тюрьме ему регулярно приходилось проявлять навыки единоборств для отстаивания своей позиции.

«За 13 лет все случаи не упомнишь, но они там происходили регулярно. Я даже не помню, где, с кем и как. Столько их было. Там статистику никто не ведет, там это происходит постоянно», — сказал он.

На вопрос, много ли нокаутов у него было в тюрьме, Дацик ответил, что их хватало. «Я их делал», — уточнил боец.

В ходе пресс-конференции Дацик также поблагодарил всех причастных к его условно-досрочному освобождению. Также он выразил благодарность тем людям, которые позволили ему заниматься боксом.

Кроме этого, Дацик обратился с наставлением к молодежи.

«В тюрьме делать нечего. Занимайтесь спортом, не надо пить, травить за свои деньги свою печень. Печень стоит дороже. Не надо курить и травиться. Вообще всю эту гадость надо запретить, все занимайтесь боксом, занимайтесь спортом, другими видами единоборств, которые вам нравятся», — сказал он.

В мире спорта Дацика знают по прозвищу Рыжий Тарзан. В 2007 году он был арестован за серию ограблений салонов сотовой связи, его поместили в лечебницу, откуда в 2010 году он сбежал и нелегально прибыл в Норвегию. Там на него завели уголовное дело за ношение оружия, затем боец оказался в тюрьме.

По отбытии срока россиянина выдворили в Россию, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы. В 2016 году он вышел на свободу из красноярской колонии, а в 2019 году Дацика задержали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы по реке Нарве.

Сейчас российский боец готовится к поединку с боксером из Камеруна Тайсоном Дижоном. Они проведут бой в рамках турнира «Короли ринга», который пройдет 20 февраля в московском концертном зале «Вегас Сити Холл».

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, что Дацик одолеет Дижона. Однако с таким прогнозом не согласился спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов, который считает, что россиянин находится в плохой форме и у него не хватит сил в бою.

В рамках турнира, кроме Дацика и Дижона, встретятся представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев и блогер Артем Тарасов, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Боксерский турнир покажет телеканал РЕН ТВ.