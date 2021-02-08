Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19
Мир
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов
Мир
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек
Происшествия
В здании Мосгорсуда прошла эвакуация
Наука
Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае
Общество
Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет
Наука
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК
Общество
Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье
Общество
Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.

Кассиру в ТЦ в Брянске разбили голову банкой антисептика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске от рук покупателя пострадала кассирша. Мужчина кинул в нее банкой с антисептиком. В результате у женщины травма головы.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, инцидент произошел в гипермаркете «Линия» в Фокинском районе города 2 февраля. Первоначально сообщалось, что покупатель ударил кассиршу по голове тупым предметом. Позже дочь пострадавшей рассказала, что женщина попросила мужчину, покупавшего алкоголь, предъявить паспорт, однако он отказался, сославшись на то, что документы оставил в машине. Когда кассирша попросила его сходить за ними в машину, он пришел в ярость, схватил банку с антисептиком и швырнул сотруднице магазина в голову.

Собеседница агентства утверждает, что агрессивный покупатель является гендиректором строительной фирмы. Сейчас, по словам молодой женщины, им с матерью поступают угрозы. О реакции правоохранительных органов на случившееся пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось о нападении на кассира магазина на Можайском шоссе в Москве. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021