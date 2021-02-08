Кассиру в ТЦ в Брянске разбили голову банкой антисептика

В Брянске от рук покупателя пострадала кассирша. Мужчина кинул в нее банкой с антисептиком. В результате у женщины травма головы.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, инцидент произошел в гипермаркете «Линия» в Фокинском районе города 2 февраля. Первоначально сообщалось, что покупатель ударил кассиршу по голове тупым предметом. Позже дочь пострадавшей рассказала, что женщина попросила мужчину, покупавшего алкоголь, предъявить паспорт, однако он отказался, сославшись на то, что документы оставил в машине. Когда кассирша попросила его сходить за ними в машину, он пришел в ярость, схватил банку с антисептиком и швырнул сотруднице магазина в голову.

Собеседница агентства утверждает, что агрессивный покупатель является гендиректором строительной фирмы. Сейчас, по словам молодой женщины, им с матерью поступают угрозы. О реакции правоохранительных органов на случившееся пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось о нападении на кассира магазина на Можайском шоссе в Москве. Ему нанесли несколько ножевых ранений. Нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.