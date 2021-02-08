Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19

Прививку от нового типа коронавируса готовы сделать 56% взрослого населения России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании оргкомитета Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России».

По словам чиновника, «приверженность к вакцинальной кампании — это тоже один из важных элементов сохранения здоровья нации и процветания России».

Форум «Здоровье нации — основа процветания России» пройдет с 13 по 15 июля в выставочном комплексе «Гостиный двор». Его участники подведут итоги полутора лет работы в условиях пандемии коронавируса.

Центральная тема предстоящего форума: «Укрепление общественного здоровья, как сфера взаимной ответственности государства и граждан», сообщил президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия. Он отметил, что речь идет о вопросах формирования пространства вокруг человека, стимулирующего его ответственное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих.

«Создание такой экосистемы возможно только на основе взаимодействия государственных, общественных и бизнес-структур, учреждений медицины, образования, спорта, культуры. Очень важно это отметить, потому что, зачастую, получив наше приглашение к участию, в регионах полагают это делом только руководителей здравоохранения, не рассматривают возможность показать комплексный подход к организации работы», — рассказал академик.

Хотя прошедший год и был сложным, но продемонстрировал обществу, насколько важна культура ответственного отношению к своему здоровью, отметила на заседании директор ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России Оксана Драпкина. По ее мнению, этому среди прочего способствуют тематические региональные программы, лучшие из которых будут представлены на форуме.

«Наш Центр по поручению Министерства здравоохранения проанализировал 85 региональных программ. Есть возможность представить обновленные эпидемиологические данные, потому что профиль факторов риска в каждом регионе уникален. И согласно профилю факторов риска мы можем создавать таргетные программы профилактики заболеваний, хронических инфекционных заболеваний, которые вносят 75% в заболеваемость и смертность», — сказала Драпкина.

Еще одно направление, которое, по словам Мурашко, должны обсудить на полях форума — сопровождение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Число пациентов с хронической сердечной недостаточностью от общего количества пациентов с болезнями сердца на диспансерном наблюдении в России, сегодня достигает 70%.

Ранее 8 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что россияне считают главным достижением науки за последние десятилетия борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины от COVID-19.