Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко заявил о готовности более половины россиян вакцинироваться от COVID-19
Мир
Экс-мэр Риги раскритиковал власти Латвии за запрет российских каналов
Мир
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 19 человек
Происшествия
В здании Мосгорсуда прошла эвакуация
Наука
Ученые связали пандемию коронавируса с изменением климата в Южном Китае
Общество
Россияне назвали вакцину от COVID-19 главным достижением науки последних лет
Наука
Путин дал старт работе высокопоточного научного реактора ПИК
Общество
Воробьев заявил о снятии почти всех ограничений по COVID в Подмосковье
Общество
Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.
Сюжет:

В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 премьер-министра

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, который ранее заболел коронавирусной инфекцией и находится на лечении в Москве, стабильно. Об этом сообщили в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе кабмина республики.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

«Состояние здоровья премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба отмечается стабильно положительной динамикой», — говорится в тексте.

В настоящее время Анкваб продолжает лечение в российской столице, передает RT.

Исполнять обязанности Анкваба на время его госпитализации временно поручено вице-премьеру Абхазии Владимиру Делбе, пишет REGNUM.

О том, что у Анкваба подтвердился коронавирус, стало известно 30 декабря. Тогда сообщалось, что премьер-министр чувствует себя нормально и, по словам специалистов, болезнь протекает легко и госпитализация не потребуется.

8 января, по данным пресс-службы абхазского кабмина, Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией с признаками тяжелой дыхательной недостаточности, а также с признаками лекарственного гепатита. Отмечалось, что ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января после небольшого улучшения у премьера Абхазии вновь стала нарастать дыхательная недостаточность и он был переведен на ИВЛ.

25 января сообщалось, что состояние Анкваба оценивается как стабильное.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021