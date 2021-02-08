В Абхазии рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 премьер-министра

Состояние премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, который ранее заболел коронавирусной инфекцией и находится на лечении в Москве, стабильно. Об этом сообщили в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе кабмина республики.

«Состояние здоровья премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба отмечается стабильно положительной динамикой», — говорится в тексте.

В настоящее время Анкваб продолжает лечение в российской столице, передает RT.

Исполнять обязанности Анкваба на время его госпитализации временно поручено вице-премьеру Абхазии Владимиру Делбе, пишет REGNUM.

О том, что у Анкваба подтвердился коронавирус, стало известно 30 декабря. Тогда сообщалось, что премьер-министр чувствует себя нормально и, по словам специалистов, болезнь протекает легко и госпитализация не потребуется.

8 января, по данным пресс-службы абхазского кабмина, Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией с признаками тяжелой дыхательной недостаточности, а также с признаками лекарственного гепатита. Отмечалось, что ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января после небольшого улучшения у премьера Абхазии вновь стала нарастать дыхательная недостаточность и он был переведен на ИВЛ.

25 января сообщалось, что состояние Анкваба оценивается как стабильное.